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işte ford'un 2017 avrupa yenilikleri

İŞTE FORD'UN 2017 AVRUPA YENİLİKLERİ

Ford, yeni nesil Ford Fiesta'nın lüks Vignale, sportif ST-Line, şık Titanium ve dinamik Active crossover olmak üzere dört farklı versiyonunu Köln'de düzenlenen “GoFurther” etkinliğinde tanıttı. Ford, otonom araçların Avrupa yollarındaki testlerini gelecek yıl başlatıyor.

Tarih : 05 Aralık 2016, 13:04
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Ford Motor Company Köln'de düzenlenen özel “GoFurther” etkinliğinde yeni nesil Ford Fiesta'nın dünya prömiyerini yaptı. Marka, Avrupa'daki yeni stratejileri hakkında da ipuçları verdi.



Ford Motor Company Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı JimFarley ile Ford Motor Company Başkan ve CEO'su Mark Fields'ın da katıldığı etkinlik, şirketin Köln'deki Niehl üretim tesisinde yani Fiesta'nın evinde düzenlendi. Bayilerden, çalışanlardan ve basın mensuplarından oluşan 2.500 kişilik davetliye yeni nesil Fiesta'nın dört yeni modeli tanıtıldı.



 



kaynak:cnntürk








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