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İŞTE FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ FAİLİ OLDUĞUNUN BELGELERİ


İŞTE FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ FAİLİ OLDUĞUNUN BELGELERİ
Tarih : 22 Haziran 2017, 13:00
Puan Ver : İşte Fetö'nün 15 Temmuz Faili Olduğunun Belgeleri(6/10)7


Türkiye Cumhuriyeti'nin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik mücadelesi sürüyor. Mahkemeler 249 kişinin şehit olduğu, 2 bin 186 kişinin de yaralandığı 15 Temmuz darbe girişimine katılan şüpheliler hakkında iddianameleri kabul ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından aralarında 2 Anayasa Mahkemesi, 131 Yargıtay, 43 Danıştay ve 5 HSYK üyesi, 2 orgeneral, 6 tümgeneral, 10 korgeneral ve tümgeneral ve 148 tuğgeneralin bulunduğu 41 bin 326 kişi tutuklandı.



Sanıkların FETÖ'ye ilişkin somut bilgi vermemesi, örgütün hala etkin olduğunun açık göstergesi. Sanıklar müebbet hapisle yargılanmasına rağmen FETÖ yapılanması ve yöneticileri hakkında konuşmuyor/ konuşturulmuyor. Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimini yöneten ve Erdoğan'ın koruma polisi Mehmet Çetin'i şehit eden Albay Şükrü Seymen'in mahkemede, "Ben darbe yaptım, cezası idam da olsa canım acımaz" şeklinde savunma yaparak söz konusu alçak eylemin arkasında kim veya kimlerin olduğunu açıklamaması örgütün yapısı açısından dikkat çekicidir.



 



kaynak:sabah








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