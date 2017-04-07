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işte fetö'cü hakim ve savcılar için istenen ceza

İŞTE FETÖ'CÜ HAKİM VE SAVCILAR İÇİN İSTENEN CEZA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün hakim ve savcı yapılanmasına yönelik ilk soruşturmayı tamamladı.

Tarih : 07 Nisan 2017, 15:13
Puan Ver : İşte Fetö'cü Hakim Ve Savcılar İçin İstenen Ceza(5/10)5


Soruşturma kapsamında 25 dönemin Özel yetkili hakim ve savcısı hakkında iddianame düzenlendi. Şike, Oda TV, Balyoz, Ergenekon, Poyrazköy gibi proje soruşturma ve davalara bakan, hakimler Mehmet Ekici, Davut Bedir, Hadi Çağdır, Sedat Sami Haşıloğlu ve savcılar Cihan Kansız, Ümit Zafer Çolak, Ayhan Bedirhan gibi isimler iddianamede şüpheli olarak yer aldı.



Şüpheli isimler arasında kamikaze hakim olarak bilinen FETÖ soruşturmalarında tutuklu şüphelilere hukuksuz tahliye kararı veren İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Metin Özçelik ve 32. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mustafa Başer'de yer alıyor. 12 şüpheli tutuklu olarak yargılanacak ancak Sedat Sami Haşıloğlu ve Cihan Kansız'ın da aralarında yer aldığı 13 şüpheli firari durumda bulunuyor. İddianamede özel yetkili mahkemelerin, FETÖ'nün elinde tüm toplumu dizayn edecek bir silaha nasıl dönüştüğü tek tek anlatılıyor.



 



kaynak:sabah








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