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İŞTE FETÖ'CÜ HAİN TUNCAY OPÇİN'İN İĞRENÇ GÖREVİ!


İŞTE FETÖ'CÜ HAİN TUNCAY OPÇİN'İN İĞRENÇ GÖREVİ!
Tarih : 11 Mayıs 2017, 12:19
Puan Ver : İşte Fetö'cü Hain Tuncay Opçin'in İğrenç Görevi!(9/10)9


İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin iddianamede, FETÖ'nün, TSK içindeki mensuplarının önünü açmak amacıyla örgüt üyesi olmayan askerleri fuhuş tuzağına düşürerek uygunsuz görüntülerini kaydettiği ve şantaj yaptığına ilişkin tanık beyanlarına yer verildi. Gizli tanık Ateş, "Plan doğrultusunda Tuncay Opçin aracılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde bulunan subay ve astsubaylara bayan temin ederek gizli görüntülerini çektiler. Daha sonra da bu kayıtları kullanarak (bu kişileri) tehdit ve şantajla örgüt içerisine çektiklerini biliyorum" dedi.



İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), TSK içindeki mensuplarının önünü açmak amacıyla örgüt üyesi olmayan askerleri fuhuş tuzağına düşürerek uygunsuz görüntülerini kaydettiği ve şantaj yaptığına ilişkin tanık beyanlarına yer verildi.



KENDİNDEN OLMAYAN PERSONELE TUZAK



İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın 43'ü tutuklu, 23'ü firari 102 sanık hakkında hazırladığı ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ mensuplarının, kendilerinden olmayan subay ve astsubayları saf dışı bırakmak için kurdukları tuzakların detayları yer aldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen gizli tanık Ateş, ticari hayatı gereği FETÖ mensuplarıyla uzun zaman irtibatı olduğunu belirterek, "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat eden 357 sanık ve üst düzey askeri yetkililere kurulan fuhuş tuzağını anlattı.



 



 



kaynak:sabah








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