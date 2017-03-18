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işte ferrari'nin yeni gözdesi!

İŞTE FERRARİ'NİN YENİ GÖZDESİ!

Formula 1 tarihinde büyük başarılara imza atan Ferrari, 2017 F1 sezonunda yarışacak olan SF70H kodlu yeni yarış aracını tanıttı.

Tarih : 18 Mart 2017, 12:20
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Bu sene 70. kuruluş yılını kutlayan Ferrari markasının köklerine bir saygı niteliğindeki yeni F1 aracı, Fiat Chrysler Automobiles ve Ferrari CEO'su Sergio Marchionne, Scuderia Ferrari Takım Patronu Maurizio Arrivabene, Teknik Direktör Mattia Binotto, pilotlar Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel ile Antonio Giovinazzi'nin birlikte katıldığı özel bir etkinlikle tanıtıldı. Bu vesile ile piste çıkan Scuderia Ferrari'nin yeni kırmızı füzesi SH70H ile 100 km'lik özel bir test sürüşü de gerçekleştirildi.



2017 yılında kuruluşunun 70. yılını kutlayan Ferrari, yeni F1 sezonuna damgasını vuracak olan SF70H kodlu yeni yarış aracını özel bir etkinlikle tanıttı. Fiat Chrysler Automobiles ve Ferrari CEO'su Sergio Marchionne'nin de katıldığı tarihi Fiorano pistindeki tanıtım etkinliğinde takım pilotları Kimi Raikkonen ve Sebastian Vettel toplam 100 km'lik bir test sürüşü gerçekleştirdi. Ferrari SF70H adını, motor sporlarında benzersiz bir geçmişe sahip markanın yetmiş yıllık tarihiyle birlikte, "Scuderia Ferrari" ismi ve gücün "Hibrit" formunu temsilen baş harflerinden almasıyla dikkat çekiyor.



 



kaynak:sabah








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