

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Nani'nin transferi için Manchester United ile görüşmelere devam eden Fenerbahçe , belli bir aşama kaydetti.







Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekibin, Nani'ye yıllık 3 milyon 700 bin Euro 'luk garanti ücret ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması halinde 100 bin Euro bonus teklif edildiği öğrenildi.







Fenerbahçe Kulübü'nün, bu transferi 5 veya 6 milyon Euro'luk bir bonservis ücreti ile bitirmeye çabaladığı ifade edildi.