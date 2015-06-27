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İŞTE FENERBAHÇE'NİN NANİ TEKLİFİ


İŞTE FENERBAHÇE'NİN NANİ TEKLİFİ
Tarih : 27 Haziran 2015, 15:05
Puan Ver : İşte Fenerbahçe'nin Nani Teklifi(6/10)5


Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Nani'nin transferi için Manchester United ile görüşmelere devam eden Fenerbahçe , belli bir aşama kaydetti.



Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekibin, Nani'ye yıllık 3 milyon 700 bin Euro 'luk garanti ücret ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması halinde 100 bin Euro bonus teklif edildiği öğrenildi.



Fenerbahçe Kulübü'nün, bu transferi 5 veya 6 milyon Euro'luk bir bonservis ücreti ile bitirmeye çabaladığı ifade edildi.








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