

Fenerbahçe'de sergilediği futbol ile dikkatleri üzerine çeken Hollandalı futbolcu kulüpleri peşinden koşturmayı başardı.







Beşiktaş Yönetimi'nin geçtiğimiz hafta Lens'in menajerleriyle buluştuğu öğrenilmiş, Kozyatağı'nda bir otelde yapılan görüşmede Hollandalı futbolcu için 3.3 milyon Euro önerilmişti.



SEG Sport Management firmasının yetkililerine Sunderland'in bu transfere bakış açısı sorulup bonservisi alınamasa bile Lens'i Beşiktaş'a kiralamak istedikleri ve Şenol Güneş'in bu transferi mutlaka istediği vurgulanmıştı.



FFP nedeniyle transferde dikkatli hareket etmek zorunda olan Fenerbahçe Yönetimi 4 yıl için toplam 16 milyon Euroluk talebe kesinlikle hayır derken, edinilen bilgilere göre Ali Yıldırım ve Hasan Çetinkaya yaptıkları görüşmede 2.7 Milyon Euroya çıktılar ve son teklifin bu olduğunu belirterek Lens'ten haber beklemeye başladılar.







kaynak:sabah