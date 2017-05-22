

Tarihi mücadelede Olympiakos'u devirerek şampiyon olan Fenerbahçe, 1 milyon Euro'luk ödülü kasasına koydu. Olympiakos ise 500 bin Euro kazandı.



3. olan Rus ekibi CSKA Moskova 300 bin Euro alırken, sezonu 4. sırada bitiren Real Madrid ise 150 bin Euro kazandı.







kaynak:sabah