İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAZANACAĞI PARA
Fenerbahçe'nin finale yükseldiği Euroleague'de dağıtılan ödüller, dev turnuvanın futboldaki muadili Şampiyonlar Ligi'ne göre oldukça düşük.
Euroleague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan ve sıralamanın geri kalanını oluşturan takımların alacağı ödüller, futbola göre oldukça düşük...
2017 yılındaki ödül sistemine göre Euroleague şampiyonu 1 milyon Euro, ikinci 500, üçüncü 350, dördüncü takım ise 150 bin Euro kazanıyor.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar