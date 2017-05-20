

Euroleague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan ve sıralamanın geri kalanını oluşturan takımların alacağı ödüller, futbola göre oldukça düşük...



2017 yılındaki ödül sistemine göre Euroleague şampiyonu 1 milyon Euro, ikinci 500, üçüncü 350, dördüncü takım ise 150 bin Euro kazanıyor.







kaynak:sabah