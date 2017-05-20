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işte fenerbahçe'nin kazanacağı para

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAZANACAĞI PARA

Fenerbahçe'nin finale yükseldiği Euroleague'de dağıtılan ödüller, dev turnuvanın futboldaki muadili Şampiyonlar Ligi'ne göre oldukça düşük.

Tarih : 20 Mayıs 2017, 12:16
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Euroleague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan ve sıralamanın geri kalanını oluşturan takımların alacağı ödüller, futbola göre oldukça düşük...



2017 yılındaki ödül sistemine göre Euroleague şampiyonu 1 milyon Euro, ikinci 500, üçüncü 350, dördüncü takım ise 150 bin Euro kazanıyor.



 



kaynak:sabah










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