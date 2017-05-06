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işte fenerbahçe'nin derbi 11'i

İŞTE FENERBAHÇE'NİN DERBİ 11'İ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın karşılaşacağı Beşiktaş karşısında iyi bir skor elde ederek, bu sezon derbileri yenilgisiz tamamlamak istiyor.

Tarih : 06 Mayıs 2017, 11:42
Puan Ver : İşte Fenerbahçe'nin Derbi 11'i(8/10)9


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın karşılaşacağı Beşiktaş karşısında iyi bir skor elde ederek, bu sezon derbileri yenilgisiz tamamlamak istiyor.



Süper Lig'de son 4 maçı kazanmasına rağmen topladığı 56 puanla lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, rakibini yendiği takdirde çıkışını sürdürecek. Süper Lig'in 30. haftasına 3. sıradan giren sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'a kaybetmezse bu sezon derbileri yenilgisiz tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray'ı iki maçta da yenerken, Beşiktaş'la sezonun ilk yarısında berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Beşitkaş'ı son 16 turunda 1-0 mağlup etmişti.



Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, saat 19.00'da Vodafone Arena'da yapılacak. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.



 



kaynak:sabah








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