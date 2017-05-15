Freni Boşayan Kamyonet Okul Duvarına Çarptı: 7 Yaralı
Alfa'nın Marka İmajı Maserati'ye Yaklaştı
Omega-3 Ve D Vitamini Eksiliği Olanlar Dikkat!
Tunceli'de Operasyona Çıkan Askerlere Ateş Açıldı: 1 Asker Yaralı
Kriptosu Çözülen Bylock Yazışmaları Mahkemelere Gönderildi
Sgk 4 Ana Alanda Güçlü Bir Şekilde Çalışıyor
Thy Yasağa Rağmen Yolcu Sayısını Yüzde 2.5 Artırdı
Beykoz'da Moloz Yüklü Kamyon Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 8 Yaralı
Trump'a 10 Bin İsrail Polisiyle Koruma
Mavi Jeans Hisselerini Halka Arz Ediyor
Kamuya 60 Bin Personel Alınacak!
Turkcell Ve Huawei'den Yerli Üretim İmzası
Bunu Yapanlardan Toki Evleri Geri Alındı
Konut Fiyatlarında En Çok Artış Bursa'da
Galatasaray'ın Borcu 2 Milyar 391 Milyon Lira
Serhat Akın-İlhan Mansız Tartışması İçin Flaş İddia!
Millilerimiz Belarus'ta En İyi Çıkışı Yaptı
Chp'de Böke'nin Koltuğuna Atanan İsim Belli Oldu
Başbakan Yıldırım Son Kez Ak Parti Grubuna Hitap Edecek
Putin: Suriyeli Kürtlere Silah Vermeyeceğiz

işte fenerbahçe-başakşehir maçının hakemi

İŞTE FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak yarı final rövanş maçını, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 14:17
Puan Ver : İşte Fenerbahçe-Başakşehir Maçının Hakemi(9/10)10


Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak yarı final rövanş maçında, hakem Halil Umut Meler görev alacak.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Ekrem Kan gerçekleştirecek. Arda Kardeşler ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: İşte  Fenerbahçe-Başakşehir  Maçının  Hakemi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER