İŞTE FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak yarı final rövanş maçını, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak yarı final rövanş maçında, hakem Halil Umut Meler görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Ekrem Kan gerçekleştirecek. Arda Kardeşler ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.
kaynak:sabah
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