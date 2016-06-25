

Galatasaray'ın başına kim geçecek? Yönetimde Jan Olde Riekerink ismi ağırlık kazanmış gözükse de son söz henüz söylenmedi. Ancak plan net... Riekerink, 1 Temmuz'daki sezon açılışında olacak. Şimdilik Fatih Terim ile ilgili bir gelişme yok ancak ilerleyen süreçte her türlü gelişmeye açık bir tablo söz konusu. Peki Aslan ile Fatih Terim arasındaki süreç nasıl işledi?







İşte son 3 ayda yaşanan kritik süreç:







BAŞKAN NİSAN'DA KAPIYI ÇALDI







Lig devam ederken nisan ayında Başkan Dursun Özbek, Fatih Terim'le dirsek temasına geçti. Takımın durumunu ve gelecekle ilgili planlarını anlattı. Gelecek sezon için henüz Avrupa'ya katılım ve CAS meselesi netleşmediği için resmi bir görülme yapılmadı. Fatih Terim de zaten Türkiye Futbol Direktörü olarak görevine devam ettiği ve önümüzde Avrupa Futbol Şampiyonası bulunduğu için teklife soğuktu.







ALBAYRAK-DÜRÜST DÖNSÜN İSTEDİ







Bu görüşme daha sonra kamuoyunda ağırlıklı şekilde, "Fatih Terim G.Saray ile anlaştı" şeklinde lanse edildi. Ancak bu görüşmede Fatih Terim'in iddiaya göre Dursun Özbek'e tavsiyeleri oldu. O da direkt olarak yeni dönemdeki yönetimi ile ilgiliydi. Terim, Özbek'e tecrübeli yöneticilere ihtiyaç olduğunu ima etmiş ve Abdurrahim Albayrak ile Ali Dürüst'ü işaret etmişti. Hatta Dürüst'ün ikna edilmesi özel bir istekti.







ZİRAAT GELDİ VE SEÇİM İPTAL OLDU







İddiaya göre 2 ismi yönetime almayı kabul eden Başkan Dursun Özbek, bu görüşmeden sonra yönetimine revize etmek için seçime gitmeyi düşündü. Zaten bu konuda camiada büyük baskı da vardı. Olay beklemeye geçerken 27 Mayıs'ta G.Saray, Türkiye Kupası finalinde F.Bahçe'yi yendi ve en kötü sezonunu kupa ile kapattı. Kupa gelince Başkan Dursun Özbek, "Gerek yok" diyerek seçimi rafa kaldırdı.







CAS KARARI DA OLUMSUZ ETKİLEDİ







Beklentileri olmayan Fatih Terim, bu durumda zaten G.Saray'a dönmeye sıcak bakmıyordu. Böylece temaslar kesildi. Ancak Avrupa Şampiyonası'nda olağanüstü gelişmeler yaşandı. Arda Turan ile Fatih Terim arasındaki kriz patladı. Bunun üzerine iletişim açıldı. Ancak CAS'tan çıkan olumsuz karar da olayı kapadı



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TEKLİF YAPILIR ISRAR OLMAZ!







Rierkerink ismini özellikle bazı yöneticiler öne sürürken Fatih Terim'e karşı olan bir kesimden bahsediliyor. Bu nedenle Hollandalı ile ilgili açıklamalar yapılıyor ve bu durum Başkan Dursun Özbek'e baskı olarak uygulanıyor. Ancak Başkan Dursun Özbek'in taraftarın olası başarısızlık halinde, "Fatih Terim'i niye almadınız?" eleştirilerinin önünü tıkamak için bir teklif yapması bekleniyor. Özbek, şartları ortaya koyup Terim'in takımın başına geçmesi için son kozunu oynayacak. Bu görüşmenin hafta sonu Çeşme'de yapılma ihtimali de var. Ancak Terim'in G.Saray'ın içinde bulunduğu şartlar nedeniyle teklifi kabul etmesi beklenmiyor. Yine yönetim de bu konuda çok ısrarcı olmayacak.







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MİLLİ TAKIM'I BIRAKIRSA GÖRÜŞÜRÜZ!







Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Fatih Terim konusunda şu açıklamayı yaptı: "Hiçbir G.Saraylının Terim'i istememe lüksü yok. Kulübümüzde teknik adam olarak 8 sezon görev almış ve 6 şampiyonluk yaşamış. Birçok önemli başarıya imza atmış sembol bir isim. Bizim bu konuyu masaya yatırabilmemiz için ya Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Terim'le artık çalışmadığını ilan etmesi ya da Terim'in federasyondaki görevini bıraktığını açıklaması lazım. Sözleşmesi devam eden hocamızla ilgili spekülatif sözler söylememiz mümkün değil. Başkanımız Özbek de hocayı istiyor."