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İŞTE FACEBOOK DOLANDIRICILARININ YENİ YÖNTEMİ


İŞTE FACEBOOK DOLANDIRICILARININ YENİ YÖNTEMİ
Tarih : 22 Haziran 2015, 09:08
Puan Ver : İşte Facebook Dolandırıcılarının Yeni Yöntemi(8/10)7


Bir dolandırma yöntemi açığa çıkınca diğer bir yönteme yönelen dolandırıcıların yeni av malzemesi facebook hesapları oldu.


 


Dolandırıcılar Facebook hesabının şifresini kırarak kişinin arkadaşlarına tek tek mesaj ile telefon hatlarının faturalı olup olmadığını soruyor. Karşılığında faturalı hat kullanıyorum cevabını alan dolandırıcı, telefon numarasını isteyip kendisine bir mesaj geleceğini ve o mesajı evet olarak cevaplamasını ister. Gelen mesaja evet diye cevap verildiği esnada telefon faturasına 70 ile 100 TL arasında değişen bir ücret faturaya ekleniyor. Faturaya eklenen ücret otomatik olarak dolandırıcının hesabına geçiyor.







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