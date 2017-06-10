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işte ersun yanal'ın çok istediği iki transfer

İŞTE ERSUN YANAL'IN ÇOK İSTEDİĞİ İKİ TRANSFER

Trabzonspor'da forvet, orta saha ve savunmaya alınacak isimlerin takımın kadro kalitesini artıracak düzeyde olmasına özen gösterilirken, ilk on birde oynayan isimler ise yüksek bir rakam gelmedikçe satılmayacak.

Tarih : 10 Haziran 2017, 12:01
Puan Ver : İşte Ersun Yanal'ın Çok İstediği İki Transfer(5/10)6


Trabzonspor'da forvet, orta saha ve savunmaya alınacak isimlerin takımın kadro kalitesini artıracak düzeyde olmasına özen gösterilirken, ilk on birde oynayan isimler ise yüksek bir rakam gelmedikçe satılmayacak. 50. yıl kadrosunu kuran bordo-mavililerde teknik direktör Ersun Yanal, sahada iki yönlü Trabzonspor'u izlettirmeyi planlıyor.



Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken, resmi transfer döneminin başlamasıyla birlikte bordo-mavililer, gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturma noktasında 4 veya 5 oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın görüşlerini de transfer döneminde ön planda tutan ve Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden başkan Muharrem Usta, yönetim kurulundan aldığı yetki ile birlikte transfer çalışmalarına yön veriyor. Forvet, orta saha ve savunma bölgesine yapılacak olan takviyelerle birlikte takımın kalitesini artırmayı planlayan Trabzonspor, ideal 11'de oynayan oyunculara ise üst düzey bir teklif gelmemesi halinde oyuncu satışına onay vermeyecek.



YURT İÇİNDE TAKAS ÖN PLANDA



Trabzonspor, yurt içinde yapacağı transferleri ise takas yöntemiyle çözümlemeye çalışacak. Özellikle Türkiye'de ilgilendiği yerli ve yabancı oyuncularla ilgili olarak çalışmalarını yürüten bordo-mavililer, bu transferlerde takas yöntemini ön planda tutacak. Karadeniz ekibi, teknik direktör Ersun Yanal'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği oyuncularla birlikte kiralıktan gelecek oyuncuları takas yöntemiyle elinden çıkarmaya çalışacak.



 



kaynak:sabah








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