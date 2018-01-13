İŞTE ERDOĞAN'IN GİTTİĞİ ÇORBACININ SAHİBİ! HİKAYESİYLE İLHAM VERİYOR
Erdoğan'ın yemek yediği restoranın Bayburtlu sahibi Adnan Sarıhan, Esenler'den başlayan çorbacılık serüveniyle işletmecilere ilham veriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz verdiği üzere İstanbul Etiler'de bulunan Sarıhan Gusto restoranı ziyaret etti.
Erdoğan'ın ziyareti sonrası söz konusu restoran ve restoranın sahibi büyük merak konusu oldu. Çok fazla meraklandırmayalım restoran, iş adamı Adnan Sarıhan'a ait.
"SARIHAN, SERÜVENİYLE İŞLETMECİLERE İLHAM OLUYOR"
Sarıhan'ın Esenler'de 1988 yılında açtığı çorbacı dükkanıyla başlayan serüveni ise işletmeci adaylarına ilham veriyor.
Gelin şimdi biraz da Adanan Sarıhan'ı tanıyalım.
ASLEN BAYBURTLU, 1970'LERDE İSTANBUL'A GELDİ
Adnan Sarıhan 2010 yılında verdiği röportajda öyküsünü şöyle anlatıyor:
Aslen Bayburt Sarıhan Köyü'ndenim. Dedem, babam orada hayvancılıkla iştigale ederlerdi. Ailece 1970'lerde önce İstabul'a geldik. Ben 14-15 yaşımdaydım. Babam aileye biraz küstü ve Almanya'ya ya gurbetçi gitti. Ben de yanına gittim. Orada Essen yakınlarında 10 yıl kadar maden işçisi olarak çalıştı. Beni de 'madencilik konusunda bir sanat okulu'na gönderdi. 1986'da Türkiye'ye döndük.
Adnan Sarıhan (sağ başta)
ESENLER'DE ÇORBACI AÇTI
Babam ve amcalarım Tahtakale'de gıda toptancılığı yapmaya başladılar. Ben ayrı iş yapmak istedim. 1988'de bir akrabamla Esenler Dörtyol'da otururken bana 'bak şurada çok iyi çorbacı olur ama para yok ki yapalım' dedi. Ben de 'para var hadi yapalım' dedim. 1996'da da Bakırköy İncirli Caddesi'ne taşındık. Sakatata bağlı çorbacılık sektörüne Almanya'da gördüğüm iş disiplinini, hijyeni, kaliteyi getirdim.
Kaynak: haberinburada
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