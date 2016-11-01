

Fenerbahçe'nin Karabükspor 11'inde Emenike'nin olmaması herkesi şaşırtmıştı. Bunun sebebi ise Nijeryalı'nın teknik direktör Advocaat'ın uyarılarına kulak asmaması...







Emenike ile Konya maçı öncesi bir görüşme yapan Advocaat, "Manchester United maçında seni oynatmadım. Çünkü topsuz oyunda yoksun. Oyunu kendi 1. bölgesinde başlatan takımlara karşı pres yapmaman bizi zorda bırakıyor. Konya'da 11'de olacaksın ama senden sürekli pres istiyorum" dedi.