O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

işte emenike'nin yedek kalma sebebi!

İŞTE EMENİKE'NİN YEDEK KALMA SEBEBİ!

Fenerbahçe'de, Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike'nin Karabükspor maçında neden yedek kulübesinde yer aldığı ortaya çıktı.

Tarih : 01 Kasım 2016, 08:26
Puan Ver : İşte Emenike'nin Yedek Kalma Sebebi!(6/10)7


Fenerbahçe'nin Karabükspor 11'inde Emenike'nin olmaması herkesi şaşırtmıştı. Bunun sebebi ise Nijeryalı'nın teknik direktör Advocaat'ın uyarılarına kulak asmaması...



Emenike ile Konya maçı öncesi bir görüşme yapan Advocaat, "Manchester United maçında seni oynatmadım. Çünkü topsuz oyunda yoksun. Oyunu kendi 1. bölgesinde başlatan takımlara karşı pres yapmaman bizi zorda bırakıyor. Konya'da 11'de olacaksın ama senden sürekli pres istiyorum" dedi.








Etiketler: İşte  Emenike  Nin  Yedek  Kalma  Sebebi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER