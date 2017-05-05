

11.5 milyon emeklinin maaşı Temmuz'da değişecek. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. İlk 4 aylık enflasyon verileri, zam oranı için ipuçlarını verdi. Şimdiden memur emeklisine yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 2.71'lik enflasyon farkı göründü. 2 bin lira maaşı olan bir SSK ya da Bağ-Kur emeklisine şimdiden 114 liralık artış oluştu.







kaynak:sabah