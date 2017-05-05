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İŞTE EMEKLİNİN YENİ MAAŞI! SGK VE BAĞ-KUR'LULAR DİKKAT


İŞTE EMEKLİNİN YENİ MAAŞI! SGK VE BAĞ-KUR'LULAR DİKKAT
Tarih : 05 Mayıs 2017, 16:25
Puan Ver : İşte Emeklinin Yeni Maaşı! Sgk Ve Bağ-Kur'lular Dikkat(5/10)7


11.5 milyon emeklinin maaşı Temmuz'da değişecek. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. İlk 4 aylık enflasyon verileri, zam oranı için ipuçlarını verdi. Şimdiden memur emeklisine yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 2.71'lik enflasyon farkı göründü. 2 bin lira maaşı olan bir SSK ya da Bağ-Kur emeklisine şimdiden 114 liralık artış oluştu.



 



kaynak:sabah








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