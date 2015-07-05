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İŞTE EMEKLİ VE MEMURLARIN ZAM ORANI


İŞTE EMEKLİ VE MEMURLARIN ZAM ORANI
Tarih : 05 Temmuz 2015, 10:04
Puan Ver : İşte Emekli Ve Memurların Zam Oranı(6/10)3


Emekli ve memur zamları belli oldu. En düşük emekli maaşı 1046 lira, en yüksek memur maaşı ise 2 bin 214 lira 62 kuruş oldu.



Haziran'da tüketici fiyatları yüzde 0.51 düştü. Emekli ve memurların Temmuz zamları yüzde 4.76 olarak belirlendi. Böylece en düşük emekli maaşı 1046 lira en yüksek memur maaşı ise 2 bin 214 lira 62 kuruşa çıktı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Haziran sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 7.20 ve tüketici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 8.28 olarak gerçekleşti.



25 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE








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