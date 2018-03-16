İŞTE EKMELEDDİN İHSANOĞLU'NUN KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAR!
Eski Cumhurbaşkanı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Azerbaycan'da konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçirdiği anların görüntüleri ortaya çıktı.
MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlandı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAŞILDI
Konuşmasını yarıda kesen İhsanoğlu, salondan ayrıldı. İlk müdahalesi oteldeki sağlık ekiplerince yapılan İhsanoğlu, Merkezi Klinik Hastanesine kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu'na operasyon yapıldı.
KRİZ GEÇİRDİĞİ ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan İhsanoğlu'nun konuşma sırasında rahatsızlandığı anların video görüntüsü ortaya çıktı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sürünerek Kaçarken Güvenlik Kamerasına Yakalanan Hırsızlar Polis Çıktı
- Skandal Karar! Yunanistan, Darbecilerin İadesini 3 Kez Reddetti
- Son Dakika! Astana Zirvesinde Karar Çıktı: 2. Liderler Zirvesi 4 Nisan'da Ankara'da Yapılacak
- 2009 Yılı Polis Koleji Sınavı Soruşturmasında 49 Fetö Şüphelisi İçin Yakalama Kararı
- Sivaslının Evinden Tarih Çıktı! El Yazması Kur'an-I Kerim Bulundu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'ın Eski Yıldızı, Hollanda Devine Transfer Oluyor
- Ameliyatsız 26 Kilo Veren Zerrin Özer, Genç Kız Gibi Oldu
- Mucize Kurtuluş! 5. Kattan Atlayan Gürcü Kadın, Park Halindeki Aracın Üstüne Düştü
- Trabzonsporlu Okay Yokuşlu'nun Serbest Kalma Bedeli 7.5 Milyon Euro
- Galatasaray Fenerbahçe Deplasmanına Çıkıyor! İşte Muhtemel 11
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar