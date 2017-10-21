İŞTE DÜNYANIN İLK YAPAY ZEKA BAKANI
Omar Bin Sultan Al Olama, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapay zekâdan sorumlu bakan olarak atandı. Olama, böylece dünyanın ilk yapay zekâ bakanı oldu.
Teknoloji dünyasında yazılımdan robotlar dahil tüm cihazlara yerleşmeye başlayan 'yapay zekâ'nın artık bakanlığı bile oldu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), kabinesinde yeni bir bakanlık oluşturarak "yapay zekâdan sorumlu" olarak çalışacak bir bakan atadı.
DÜNYADA BİR İLK OLDU
Gazete Habertürk'ün haberine göre BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un Twitter'dan duyurduğu gelişmeye göre BAE'nin ilk "yapay zekâ bakanı" (The Minister of Artificial Intelligence - AI), 27 yaşındaki Omar Bin Sultan Al Olama oldu.
2117'DE MARS'A YERLEŞECEKLER
Daha önce başbakanlıkta gelecekten sorumlu direktör olarak çalışan genç bakanın takip edeceği konular arasında yapay zekâ teknolojisi, kullanım alanları ve güvenliği gibi konular yer alacak. BAE, geçen günlerde 2031 yapay zekâ stratejisini de paylaşmıştı. Yeni vizyonu ve stratejisiyle yapay zekânın yanı sıra robotlar, otonom araçlar, drone'lar ve Mars'ta kolonileşme gibi konuları da gündemine alan ülke, 2021'de kâğıtla yapılan tüm işlemleri dijitalleştirmeyi, 2030'da tüm emirlikteki ulaşım ağının yüzde 25'ini otonom olarak gerçekleştirmeyi, 2050'de üretilen enerjinin yüzde 75'ini temiz kaynaklardan elde etmeyi ve hatta 2117 yılında Mars'ta kolonileşmeyi hedefliyor.
Kaynak: haberinburada
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