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İşte dünyanın en pahalı taksisi

İŞTE DÜNYANIN EN PAHALI TAKSİSİ

Dünyanın 18 şehrinde yapılan araştırmaya göre, taksi ücretlerinin en yüksek olduğu yerin İsviçre'nin Zürih kenti olduğu ortaya çıktı. İstanbul ise taksi sıralamasında en ucuz 13'üncü kent oldu.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 11:10
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Farklı ülkelerde bulunan 18 şehrinde yapılan araştırmaya göre, taksi ücretlerinin en yüksek olduğu yerin İsviçre'nin Zürih kenti olduğu ortaya çıktı. 3 kilometrelik mesafe için Zürih'te taksiye binen müşteri 14.3 euro ödemek zorunda.

İSTANBUL EN UCUZ 13'ÜNCÜ KENT

Aynı mesafe için Mannheim'da 9.3 euro, Münih'te 8.9 euro, Berlin'de de 8.7 euro ödeniyor. Bu kadarlık mesafe için Frankfurt'ta taksimetre 8.5 euro yazıyor. New York'ta aynı mesafe 5 euro tutuyor. İstanbul'da sıralamada en ucuz 13'üncü kent oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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