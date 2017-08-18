İŞTE DÜNYANIN EN PAHALI TAKSİSİ
Dünyanın 18 şehrinde yapılan araştırmaya göre, taksi ücretlerinin en yüksek olduğu yerin İsviçre'nin Zürih kenti olduğu ortaya çıktı. İstanbul ise taksi sıralamasında en ucuz 13'üncü kent oldu.
Farklı ülkelerde bulunan 18 şehrinde yapılan araştırmaya göre, taksi ücretlerinin en yüksek olduğu yerin İsviçre'nin Zürih kenti olduğu ortaya çıktı. 3 kilometrelik mesafe için Zürih'te taksiye binen müşteri 14.3 euro ödemek zorunda.
İSTANBUL EN UCUZ 13'ÜNCÜ KENT
Aynı mesafe için Mannheim'da 9.3 euro, Münih'te 8.9 euro, Berlin'de de 8.7 euro ödeniyor. Bu kadarlık mesafe için Frankfurt'ta taksimetre 8.5 euro yazıyor. New York'ta aynı mesafe 5 euro tutuyor. İstanbul'da sıralamada en ucuz 13'üncü kent oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar