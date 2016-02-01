

MHP'de muhalif isimlerin olağanüstü kongre talebinde bulunduğu bir süreçte, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp operasyonu geçirmesi, “Bundan sonra ne olacak? Kongre olur mu? Bahçeli bırakır mı? Bahçeli yerine geçecek bir isme işaret eder mi?” gibi soruları gündeme getiriyor. Aslında yanıtı aranan bu sorular, açıkça itiraf edilmese de MHP'li bazı yöneticilerin de aklından geçiyor.







Peki Bahçeli ne düşünüyor? Hemen belirtmek gerekir ki, Bahçeli gayet sağlıklı bir şekilde makamına dönüyor. Bir an önce görevinin başında olma ve ipleri elinde daha sıkı tutma isteğinde. Sağlığı elverdiği sürece uzun bir süre daha Genel Başkanlık görevini kimseye devretmeye de niyetli değil. Dahası, MHP'nin geleceğini “tesadüflere” bırakmayı aklından bile geçirmiyor. Satranç ustası gibi 5 hamle sonrasını hesaplayan ve buna göre alternatifli planlarını hazırlayan Bahçeli, olabilecekler karşısında kurduğu stratejisini -sağlık sorunu yaşasa da- sessizlik içinde uyguluyor.







Açık olan bir şey var ki, Bahçeli'nin planında olağanüstü kongre gözükmüyor. Muhaliflerin başlatacağı “yargı” ayağında sürpriz yaşanmaz, mücbir bir hal ortaya çıkmazsa gidişat da bunu gösteriyor. Sürpriz olursa da Bahçeli “çıkar yarışırız” diyerek özgüvenini ortaya koyuyor.







Peki, MHP liderinin gönlünden ne geçiyor? Aslında Bahçeli ilelebet MHP'nin başında kalmayı düşünmüyor. Zamanı geldiğinde koltuğu halefine bırakmayı arzuluyor. Bunu yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde de dile getirmekten çekinmiyor. Görevi bırakacağı gün geldiğinde lider değişiminin ülkücü gelenek ve usullere uygun gerçekleşmesini istiyor. MHP'nin siyasetteki diğer partilerden ayrıştığını ve “dava partisi” olduğunu vurguluyor.







Değişmez iki kriter







Bahçeli'nin kendisinden sonra bir isme işaret edip etmeyeceği meselesine gelince... MHP lideri, kamuoyuna yansıyan önce Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ daha sonra MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ı kongre sürecinde aday göstereceği iddialarını “tebessümle” karşılıyor. Bahçeli'nin yakın gelecekte bir isme işaret etmesi de beklenmiyor. Vural'ın konuşma yaptığı MHP'nin son Meclis grup toplantısında herkesin “alternatif lider” izlenimi vermeme gayreti de bunun bir işareti olarak algılanıyor.







Ancak Bahçeli, kendisinden sonra partiyi sırtlanacak lider adaylarının yetişmesi için çok az insanın bildiği çalışmalar da yürütüyor. Parti okulu eğitiminden geçirilen genç isimlerden gözüne kestirdiği bazılarını, kendi meslekleriyle uğraşırken izlemeye alan Bahçeli, zamanı geldiği bu isimleri parti yönetimi halkasına eklemlemeyi planlıyor. Şurası çok açık; Bahçeli'nin halefi bilinmiyor ama bu konuda değişmez iki kriteri şu:







“Siyasi çizgi kırıklığı olmayacak” ve “ülkücü gelenekten gelecek”.







Bahçeli, 18 Mart 2018'de yapılacak olağan kongrenin de çok adaylı demokratik yarışa sahne olmasını da arzuluyor. Karşısına çıkacak adayları da merak ediyor.