

Orgeneral Akın Öztürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Balyoz operasyonu sonrasında birçok komutanın tutuklanmasının ardından 2013 yılında getirildi. İki yıl komutanlık yaptıktan sonra Ağustos 2015'e görevi Orgeneral Abidin Ünal'a devretti. Orgeneral Öztürk, kalan bir yıllık görev süresini Yüksek Askeri Şura üyesi olarak devam ettirip önümüzdeki 30 Ağustos'ta emekli edilecekti.







BİR YIL ÖNCE UYARILDI







Geçen yıl Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantıları olduğu iddia edilen Akın Öztürk'ün darbe yapabilecek potansiyele sahip olduğu' geçen yıl bir grup subay tarafından Genelkurmay Başkanlığı'na bildirildiği öğrenildi.







Türk Silahlı Kuvvetleri, devletten temizlenmeye başlanan FETÖ bağlantılarına sahip general ve amirallerin önümüzdeki günlerde yapılacak olan Yüksek Askeri Şura'da emekli edileceklerinin belli olması üzerine Orgeneral Öztürk'ün Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil ile birlikte düğmeye bastığı ortaya atılan iddialar arasında. Eğer darbe başarılı olsaydı, Akın Öztürk Genelkurmay Başkanı olacaktı.







DARBE GECESİ DÜĞÜN VARDI







Dün gece, Eskişehir'de bulunan ve Hava Kuvvetleri'nin tüm vurucu güçlerinin komutanı olan Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Korgeneral İlhan Şanver'in kızının İstanbul'da düğünü vardı. Moda Deniz Kulübü'ndeki düğüne tüm Hava Kuvvetleri üst düzey komuta kademesi davetliydi. Başta Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal olmak üzere tüm havacı generaller ve üst düzey komutanlar İstanbul'a gelmişti. Düğüne katılmayan tek komutan ise Orgeneral Akın Öztürk'tü.







DÜĞÜN SIRASINDA REHİN ALINDILAR







Düğün devam ederken 5 askeri helikopterin havadan ateş açarak düğünün yapıldığı bölgeye indiği ve helikopterlerden hızla inerek Orgeneral Ünal ve Orgeneral Şanver dahil bütün üst düzey komutanları rehin alarak götürdükleri öne sürüldü.







ANKARA'DA DÜĞMEYE BASILDI







Orgeneral Akın Öztürk, dün gece 22.00'de Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan F-16'ların kaldırılması ile operasyon için düğmeye bastı. Bu operasyon, Öztürk'ün damadı Hava Pilot Kurmay Yarbay Hakan Karakuş'un komutanı olduğu Akıncı Üssü'ndeki 141. Filo'da başladı. Yarbay Karakuş, iki yıl önce Ankara'da Kuveytli diplomatlarla kavga etmiş ve çıkan arbedede darp edilerek ismi gündeme gelmişti.







Hava Kuvvetleri'nin karargah filosu olarak bilinen 141. Filo'nun personeli dün öğleden sonra Bugün filo komutanının emriyle erken paydos edilecek' denilerek lojmana gönderilmişti.







TANKER UÇAKLAR GÖNDERİLDİ







F-16'ların uzun süre havada kalabilmesi için İncirlik Hava Üssü'nden KC135R tipi iki tanker uçak görevlendirildi. Bu uçaklar önce Ankara'da sonra da İstanbul'da görev yaparak F-16'ların saatlerce havada kalmasını sağladı.







MODA'YA HELİKOPTER İNDİ







Korgeneral İlhan Şanver'in kızının Moda'daki düğününe Ankar'da F-16'lar uçarken bir Sikorsky S-70 tipi helikopter indi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal başta olmak üzere tüm komuta heyeti helikoptere alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü. Hava Kuvvetleri üst düzey ekibin darbeciler tarafından kaçırılması, üs ve filoların hızlı reaksiyon vermesini önledi.







KARA HAVACILIK'TAN DESTEK







Darbe girişimine Hava Kuvvetleri'nden Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üssü ile İncirlik Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanlığı'nın yanı sıra Ankara Güvercinlik'teki Kara Havacılık ve Jandarma Havacılık birliklerinden bazı desteklerin verildiği de ifade edildi. Kalkan Sikorsky S-70'lerin yanı sıra Ankara'da AH-1 Cobra helikopterlerinin uçtuğu, farklı bölgelerde ateş açtığı belirlendi.







Bu gelişmeler üzerine Hava Kuvvetleri, her an kalkışa hazır tüm üslerdeki F-16 uçaklarını havalandırarak İstanbul ve Ankara'da uçan darbeci güçlerin kontrolündeki F-16'ların peşine düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından darbecilerin kontrolündeki F-16'lara ‘vur emri' verildi. Bir S-70 helikopteri ise Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 tarafından vuruldu.







TC-ATA UÇAĞI İNERKEN ÜZERİNDEN F-16'LAR GEÇTİ







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman'dan TC-ATA tescilli VIP uçağına binerek, İstanbul Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Bir saate yakın Biga semalarında bekleme yapan uçağa, F-16'lar eşlik etti. Ancak uçağın İstanbul Atatürk Havalimanı'na 03.18'de inmesinden sonra darbeci F-16'lar Bandırma'dan kalkan F-16'lar tarafından kovalandı.







TC-ATA uçağı indikten sonra Florya tarafındaki Genel Havacılık apronuna geçti. Bu sırada iki F-16 uçağının Atatürk Havalimanı üzerinden ses hızını aşarak çok alçaktan uçtu. Bazı hangarların camları kırıldı. Bu sırada uçakların İstanbul hava sahasında KC135R tanker uçaklarından yakıt ikmali yaptığı belirlendi.







RUS UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ BU ÇETENİN İŞİ Mİ?







Darbe girişimlerinin ardından akla gelen sorulardan biri de 24 Kasım 2015'te sınır ihlali nedeniyle düşürülen Rus uçağının arkasında darbeci yapının olduğuydu.







Uçuşun ardından komuta kademesinin yanı sıra darbeci pilotların kullandığı F-16 ve tanker uçak pilotları, destek veren yer ekipleri tutuklandı.