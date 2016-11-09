

Yoğun çalışma temposu, gündelik hayatın getirisi, stres, ailesel risklerle bilişsel fonksiyonlarımızı artırmak için yaşam tarzımıza dikkat etmemiz gerekir. Bu konuda bize yardımcı olacak Omega–3 içeriği yüksek gıdalar, orman meyveleri, B 12 vitamini içeren gıdalardır. Sağlıklı beslenme temel esastır. Fakat öne çıkan gıdaları ise Medicana Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatmagül Öztürk anlattı.



Omega 3 yağ asidinden zengin, trans yağ asitlerinden fakir bir beslenme düzeni beyin sağlığı açısından oldukça önem taşıyor. Yapılan araştırmalarda, omega 3 yağ asitlerinden zengin beslenmenin Alzeimer riskini azalttığı ortaya konmuş, Unutkanlığı önlemek ve hafızayı güçlü kılmak için mutlaka haftada 2-3 gün balık yemeniz şart. Eğer balık tüketemiyorsanız günde 1 gram omega 3 takviyesi almanızda fayda var. Yalnız yine de balığın kendisinden alınan omega 3 faydalanımı takviyeden daha fazla olduğu yine aynı çalışmalarda ortaya konmuştur. Omega 3 içeriği yüksek balıklar; somon, sardalya, palamut, lüfer, hamsi, ton balığı, uskumrudur.







Ceviz ve fındık



Omega 3 yağ asidi açısından en zengin kaynaklardan biri. Güçlü bir hafızaya sahip olmak için günde 3 adet ceviz tüketmek veya bir avuç içi fındık yemek yaşlılık dönemine yapacağınız bir yatırım olacaktır. Yine E vitamini içeriği ile de güçlü antioksidan yapıları sayesinde beyin sağlığına katkıda bulunurlar.







Kırmızı et



Vitamin B12 hafıza üzerine olan etkisi nedeniyle, alzhemier ilişkisi üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Daha çok hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunan vitamin B12 nin en iyi kaynakları; et, balık, tavuk, karaciğer, böbrek, süt, yoğurt, peynir ve yumurtadır. Genelde eksikliği görülmez ama ailesel olarak veya mide rahatsızlığı olanlarda eksikliği oluşabilmektedir. İyi bir B12 kaynağı olarak kırmızı et haftada 1-2 kez tüketilmelidir.







Bitter çikolata ve çay



Polifenol olan bitter çikolata ve çay da beyni genç tutan besinlerden. Ancak çayı şekersiz içmek ve bitter çikolatada aşırı tüketim miktarına dikkat etmek yüksek kalori alımı ile kilo alma riskinin önüne geçer.







Yaban mersini



İçerdiği polifenol sayesinde beynin yaşlanmasını engellemeye destek oluyor. Günlük 2 kaşık tüketilebilir. Her gün 5–6 porsiyon sebze ve meyve tüketmeye özen göstermek. En önemlisi sağlıklı beslenmek ve sosyal hayattan kopmamaktır.







kaynak:ensonhaber