

Meteorolojinin yaptığı son hava durumu raporuna göre önlemlerini alan hava yolu şirketleri Thy Atlasjet ile Onurair 22 ocak cuma günü 81 iç ve dış uçuşu iptal etti.İptal olan seferler internet üzerinden ve telefon üzerinden öğrenilebilinecek.THY 57, AtlasJet 14, OnurAir de 10 seferini iptal ettiğini duyurdu.







Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Değerli yolcularımız, İstanbul, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen meteorolojik hadise ve yoğun kar yağışı nedeniyle tablodaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.comadresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" denildi. Kara kış yurdu etkisi altına almaya başladı özellikle İstanbul yarın artacak olan kar nedeniyle bir çok uçuş seferleri iptal edildi.Konu ile alakalı şirketten açıklama geldi. Türkiye'nin en büyük hava yolu şirketi konumundaki Türk Hava Yolları THY 246 iç ve dış uçak seferini Kar nedeniyle iptal etti.THY tarafından yapılan açıklamada, 18 Oacak Pazartesi tarihinde İstanbul, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen meteorolojik hadise ve yoğun kar yağışı nedeniyle tablodaki seferlerimiz iptal edilmiştir denildi İşte iptal edilen iç ve dış uçak seferleri







Atatürk ve Sabiha Gökçen'de yapılan iptallerle ilgili THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen meteorolojik hadise ve yoğun kar yağışı nedeniyle tablodaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz." denildi. Atatürk ve Sabiha Gökçen'de iptal edilen seferler şöyle:



YURTDIŞI



Bağdat, Erbil, Bakü, Bişkek, Tiflis,Batum, Herson, Kano, Ndjamena, Ndjamena, Tel Aviv, Süleymaniye Abu Dhabi, Tahran, Lefkoşa, Üsküp, Priştine, Saraybosna, Sofya, Budapeşte, Bükreş, Zagreb, Varna, Tiran, Cenova, Torino, Lüksemburg, Roma, Bordo, Katanya, Pisa, Vilnüs, Gence, Oslo, Rotterdam, Napoli, Graz, Manchester, Nürnberg, Münih, Hamburg, Stuttgart, Berlin, Riga, Lizbon, Prag, Stockholm, Toulouse, Lyon, Nice, Paris, Atina, Madrid, Roma, Milano, Napoli, Viyana, Selanik, Zürih, Cenevre, Basel, Brüksel, Amsterdam, Birmingham, Londra.



YURTİÇİ



Nevşehir, Kayseri, Konya, Kütahya, Uşak, Afyon, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Antalya, Adana, Muğla, Denizli, Malatya, Elazığ, Sivas, Şırnak, Mardin, Batman, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Sinop, Isparta,



