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işte çörekotu yağının faydaları!

İŞTE ÇÖREKOTU YAĞININ FAYDALARI!

Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Sevil Gülsoy, çörekotu ve yağı hakkında toplumda kabul edilmiş bazı doğruların yanlış olduğunu söyledi.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 17:15
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Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Sevil Gülsoy, çörekotu ve yağı hakkında toplumda kabul edilmiş bazı doğruların yanlış olduğunu söyledi. Gülsoy, çörekotu ve yağının anne sütünü artırıcı özelliği olduğunu belirterek çörekotu hakkında toplumda kabul edilmiş bazı doğruların da yanlış olduğunu vurguladı.




Çörekotunun bir çok hastalığa şifa olduğunun altını çizen Gülsoy, "Mevsim geçişlerinde, alerjik durumlarda, kolesterol ve şeker hastalıklarında, bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasında, hemen hemen her durum için önerilen çörekotu mükemmel bir bitkidir.




Çörekotunun faydaları bunlarla da sınırlı değil. Özellikle saç ve cilt bakımı içinde destekleyicidir. Yapılan bilimsel çalışmalar çörekotu içerisinde 100'den fazla bileşik olduğunu göstermiştir. Bunlardan bazıları nigellon ve alpha pinen bileşimleri, omega-3, omega-6 yağ asitleri, selenyum, çinko, demir, bakır, kalsiyum mineralleri ile E vitaminidir. Bu bileşikler ve yağ asitleri özellikle bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinde son derece önemlidir" dedi.




Salatalara ekleyeceğiniz yarım tatlı kaşığı Çörekotu yağı ile lezzetinin ve şifasının arttırılabilineceğini söyleyen Gülsoy, "Ayrıca öğütülmüş çörekotunu yoğurtlara da ekleyebilirsiniz.



 



kaynak:habertürk











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