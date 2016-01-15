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işte chrome'un tüm şifrelerinizi sakladığı havuzu

İŞTE CHROME'UN TÜM ŞİFRELERİNİZİ SAKLADIĞI HAVUZU

Uzun zamandır kullandığınız Chrome tarayıcınız aslında gizliden gizliye tüm şifrelerinizi kaydediyor ve bakın nerede saklıyor?

Tarih : 15 Ocak 2016, 09:39
Puan Ver : İşte Chrome'un Tüm Şifrelerinizi Sakladığı Havuzu(10/10)7


Google Chrome, farklı sitelere ait şifrelerinizi hatırlayabilen kullanışlı bir şifre yöneticisine sahip. Tarayıcının Ayarlar sekmesinden bu şifrelere her zaman için ulaşabiliyorsunuz. Kayıtlı kullanıcı adı ve şifrelerinizin tutulduğu veritabanı aynı zamanda web üzerinde de saklanıyor.passwords.google.com adresini ziyaret ederek herhangi bir tarayıcıda kayıtlı şifrelerinizi görebilirsiniz. Elbette öncelikle oturum açmanız istenecektir. Giriş işlemi tamamlandıktan sonra saklanan ve senkronize şifreler tek bir ana liste olarak görüntülenecektir.Herhangi bir girişi silmek için sağ kısımdaki çarpı işaretini kullanabilirsiniz. Böylece söz konusu site ziyaret edildiğinde sıfırdan oturum açılması gerekecek. Yine aynı şekilde unuttuğunuz şifreleri görüntülemek için göz simgesine tıklamanız yeterli.








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