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işte chp'nin darbe komisyonu'nun raporuna muhalefet şerhi

İŞTE CHP'NİN DARBE KOMİSYONU'NUN RAPORUNA MUHALEFET ŞERHİ

15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere kurulan Meclis Komisyonu'nun hazırladığı rapora karşı CHP, muhalefet şerhini koydu.

Tarih : 12 Haziran 2017, 15:24
Puan Ver : İşte Chp'nin Darbe Komisyonu'nun Raporuna Muhalefet Şerhi(7/10)6


15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere kurulan Meclis Komisyonu'nun hazırladığı rapora karşı CHP, muhalefet şerhini koydu.



"Öngörülen, Önlenmeyen ve Sonuçları Kullanılan Kontrollü Darbe" başlığı konulan 180 sayfalık şerh yazısı 4 ana bölümden oluşuyor. Darbe Komisyonu'nun çalışmalarına yönelik eleştirilerin yanı sıra 15 Temmuz ve öncesi CHP'nin gözünden değerlendiriliyor.



 



kaynak:habertürk








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