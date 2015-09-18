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İşte CHP'nin 1 Kasım için aday listesi

İŞTE CHP'NİN 1 KASIM İÇİN ADAY LİSTESİ

CHP, 1 Kasım seçimi için milletvekili aday listelerini belirledi. Parti, 7 Haziran'da seçilen milletvekillerinin büyük bölümünü korudu.

Tarih : 18 Eylül 2015, 10:07
Puan Ver : İşte Chp'nin 1 Kasım İçin Aday Listesi(7/10)7


Bir süredir partide sorun yaşayan Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Murat Özçelik aday listesine konulmadı. Özçelik'in İstanbul 3. Bölge, 7. Sıradaki yerini 2 sıra yükseltilen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu; Bekaroğlu'nun yerini ise Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Doç. Dr. Koray Çalışkan aldı.



Partiden istifa eden İstanbul 1. Bölge milletvekili İhsan Özkes'in yerine genel başkan yardımcısı Yakup Akkaya getirildi. Parti kulislerinde önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Abdüllatif Şener'in Özkes'in yerine atanabileceği konuşuldu ancak iddia ilerleyen saatlerde yalanlandı.



MYK'de bir konuşma yapan Özçelik, PM toplantısını beklemeden partiden ayrıldı. 7 Haziran seçimlerinde ön seçimden çıkan ancak Anayasa Mahkemesi engeline takılarak aday olamayan Atila Sertel İzmir 2. bölge 6. sıradan aday gösterildi.



7 Haziran seçimlerinde İzmir 2. bölge 6. sıradan aday gösterilen Kamil Okyay Sındır'ın ise 7. sıraya kaydırıldığı belirtiliyor.








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