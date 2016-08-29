Caner Erkin'le anlaşan Beşiktaş, Inter'in kadroda düşünmediği milli sol beki bırakmasını bekliyor. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki yıldızla yıllık 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret ve 1 milyon 250 bin Euro imza parası karşılığında el sıkıştı.



Hollandalı çalıştırıcının planlarında yer almayan Caner'e Beşiktaş talip olmuştu. Uzun maratonda Adriano'ya Tosic'ten daha iyi bir alternatif, hatta Sambacı'yla rekabet edebilecek seviyede bir isim arayan Kartal, 27 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. Buna göre siyah-beyazlılar Caner'e yıllık 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret ve 1 milyon 250 bin Euro da imza parası ödeyecek.