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işte caner erkin'in beşiktaş'tan alacağı ücret

İŞTE CANER ERKİN'İN BEŞİKTAŞ'TAN ALACAĞI ÜCRET

Caner Erkin'le anlaşan Beşiktaş, Inter'in kadroda düşünmediği milli sol beki bırakmasını bekliyor. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki yıldızla yıllık 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret ve 1 milyon 250 bin Euro imza parası karşılığında el sıkıştı.

Tarih : 29 Ağustos 2016, 12:30
Puan Ver : İşte Caner Erkin'in Beşiktaş'tan Alacağı Ücret(0/10)


Hollandalı çalıştırıcının planlarında yer almayan Caner'e Beşiktaş talip olmuştu. Uzun maratonda Adriano'ya Tosic'ten daha iyi bir alternatif, hatta Sambacı'yla rekabet edebilecek seviyede bir isim arayan Kartal, 27 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. Buna göre siyah-beyazlılar Caner'e yıllık 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret ve 1 milyon 250 bin Euro da imza parası ödeyecek.








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