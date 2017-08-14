Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da bir Türk lokantası ve yakınlarındaki bir otele yönelik silahlı saldırıda en az 20 kişi öldü. 2009 yılında yayınlanan haberlerde Aziz İstanbul adlı restoranı İstanbul'dan giden Aziz Kaya adlı bir işletmecinin kurduğu bilgisi yer almış.

TÜRK RESTORANA TERÖR SALDIRISI

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da bulunan bir Türk restoranına ve bir otele terör saldırısı gerçekleştiği öğrenildi. Burkina Faso İletişim Bakanı Remi Dandjinou, dün TSİ 23.00 dolaylarında Aziz İstanbul adlı Türk lokantası ve yakınlarındaki Hotel Splendid'e yapılan saldırıyı "terör saldırısı" diye nitelendirdi.ABD, KANADA VE UKRAYNALI VATANDAŞLAR ÖLDÜ

Çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan yayınlarda, Türk vatandaşının yanı sıra ölenler arasında ABD, Kanada ve Ukrayna vatandaşlarının da bulunduğu belirtildi. Associated Press muhabiri olay yerine saatler sonra gelmesine rağmen silah seslerinin halen duyulduğunu söyledi. Burkina Faso İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Remis Dandjinu, basına yaptığı açıklamada, Vameh Kurumah Caddesi'ndeki restorana gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

20 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını ifade eden Dandjinu, olayın terör eylemi olduğunu ancak saldırgan sayısının tam olarak bilinmediğini belirtti.DIŞİŞLERİ: 1 TÜRK VATANDAŞI YAŞAMINI YİTİRDİ

Türk Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınayan şu mesajı yayınladı: "Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da dün gece meydana gelen ve çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terörist saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ve bir vatandaşımızın da yaralanmasından ayrıca büyük üzüntü duyulmuştur.Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Burkina Faso halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz.Türkiye son yıllarda uluslararası terörün hedefi haline gelen Burkina Faso'ya desteğini ve dayanışmasını sürdürecektir"2009'DA HABER OLMUŞ

2009 yılında söz konusu restoran haber olmuş. O dönem AA'nın geçtiği habere göre İstanbullu işletmeci olduğu belirtilen Aziz Kaya, 2009'da ağabeyi Ali Kaya ile birlikte Burkina Faso'ya gelerek restoranı kurmuş. Restoranda başta baklava olmak üzere dondurma, açma poğaçalar, İzmir köfte, döner dürüm üretilmiş.

FACEBOOK PAYLAŞIMLARI

Restoranın facebook hesabından son paylaşım 11 Ağustos'ta yapılmış.

İşte restoranın hesabından paylaşılan bazı fotoğraflar:

Kaynak: haberinburada