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işte böbrek hastalıklarının belirtileri!

İŞTE BÖBREK HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ!

Kronik böbrek hastalığının olumsuz sonuçlarını engellemenin en etkin yolu hastalığın tedavisinden çok önlenmesine dayalı olmalı...

Tarih : 09 Mart 2017, 13:17
Puan Ver : İşte Böbrek Hastalıklarının Belirtileri!(6/10)5


Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan bir halk sağlığı sorunu haline gelen böbrek hastalıklarını önlemek, toplum bilincini artırmak, risk faktörlerini kontrol altına almak ve erken tanının önemini vurgulamak için her yıl Mart ayının ikinci perşembesi Dünya Böbrek Günü olarak belirlendi.



Böbrek hastalıklarında risk grupları şöyle:



* Diyabet (şeker hastalığı),

* Hipertansiyon,

* İdrar yolu enfeksiyonları,

* İdrar yolu taşları ve tıkanmaları,

* Tütün ve mamüllerini kullananlar,

* Kistik böbrek hastalıkları,

* Şişmanlık,

* Yaşlılık,

* Ailesinde diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalığı bulunanlar.



BÖBREK HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ 



* Halsizlik, çabuk yorulma ve enerji kaybı,

* Konsantrasyon bozukluğu,

* İştahsızlık,

* Uyku bozuklukları,

* Geceleri kas krampları,

* Ayak ve bacakta şişlik olması,

* Özellikle sabahları göz çevresinde şişlik olması,

* Ciltte kuruluk ve kaşıntı, renginde değişiklik,

* Sık idrar çıkma,

* Bulantı, kusma karın ağrısı,

* İdrarda kan,

* İdrar yaparken yanma, ağrı,

* Tansiyon düzensizlikleri,

* İdrarda artma veya azalmadır.



 



kaynak:habertürk








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