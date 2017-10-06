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İşte Bir Dönem İki Ülkede de Kan Kusturan DAEŞ'in Elinde Kalan Bölgeler

İŞTE BİR DÖNEM İKİ ÜLKEDE DE KAN KUSTURAN DAEŞ'İN ELİNDE KALAN BÖLGELER

Irak ordusu, Perşembe günü Kerkük'ün batısındaki Havice kentini DAEŞ'ten geri aldığını açıkladı. Böylece bir dönem Irak ve Suriye'de kan kusturan örgütün elindeki bölgeler de iyice daraldı.

Tarih : 06 Ekim 2017, 19:30
Puan Ver : İşte Bir Dönem İki Ülkede De Kan Kusturan Daeş'in Elinde Kalan Bölgeler(5/10)1

Irak ordusu, Perşembe günü Kerkük'ün batısındaki Havice kentini DAEŞ'ten geri aldığını açıkladı. Havice kırsalında halen DAEŞ kontrolü altında bulunan küçük yerleşim yerlerinde ise operasyonlar sürüyor.

Örgüt son dönemde elindeki toprakların büyük bir kısmını kaybetti. DAEŞ'in son dönemdeki toprak kayıplarının ardından Irak ve Suriye'de elinde kalan yerler de iyice daraldı.

İşte örgütün kontrol ettiği bölgeler:

IRAK - Havice

Irak Başbakanı Haydar el Abadi Perşembe günü Havice kent merkezini DAEŞ'ten geri aldıklarını duyurdu ve "Geriye yalnızca kentin taşrasındaki yerleşim yerlerini almak kaldı" dedi.

Irak'ta hükümete bağlı güçler 21 Eylül'de Havice'yi geri almak için operasyon başlatmıştı. Havice, 2003'teki ABD işgalinin ardından isyancıların yoğun olarak faaliyet gösterdiği bölgelerin başında geliyordu.

FIRAT VADİSİ

DAEŞ'in Havice kırsalı dışında Irak'ta kontrol ettiği tek bölge Suriye sınırındaki kalan ve Fırat nehrinin etrafında bulunan yerleşim yerleri. Irak ordusu 19 Eylül'de ABD liderliğindeki DAEŞ'le mücadeleye koalisyonunun hava saldırıları ve milislerin desteğiyle bölgeye bir operasyon başlattı.

Anah kentini ele geçirmeyi başaran Irak güçleri Rava ve Kaim kentlerini de alarak Irak'ta DAEŞ'in kontrolünde olan tüm toprakları kendi kontrolü altına almak istiyor.SURİYE - Rakka

Rakka bir zamanlar DAEŞ'in fiili başkentiydi. Fakat artık örgüt bu kenti kaybetmek üzere. AFP'ye konuşan bir koalisyon sözcüsü, "Cihatçılar buradaki son nefeslerini alıyorlar" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) ise Rakka'nın DAEŞ kontrolündeki bölümünde 15 binden fazla sivilin "son derece zor şartlarda" kalmış olabileceği uyarısında bulundu.

DEYRİZOR

DAEŞ'in Suriye'de güçlü olduğu bir diğer kent de Deyrizor'du. Bugün Deyrizor'da DAEŞ'e yönelik eş zamanlı olarak iki operasyon yürütülüyor.

Fırat Nehri'nin güneyinde Rusya tarafından desteklenen Suriye ordusu, kent merkezinin yarısından fazlasını ele geçirmeyi başardı. Ordu, nehrin kuzeyine geçerek burada da küçük bir cebi kontrolü altına aldı.

Nehrin kuzeyinde ise ABD'nin hava bombardımanı desteğiyle terör örgütü YPG, Deyrizor kırsalının bir kısmını kontrolü altına aldı.

DİĞER BÖLGELER

DAEŞ Suriye'de gittikçe ufalan birkaç bölgeyi daha kontrol ediyor. Rusya, Çarşamba günü Hama'da DAEŞ'in kontrolünde bulunan son bölgeleri de ele geçirdiğini açıkladı. Fakat Humus kırsalında DAEŞ varlığı devam ediyor. DAEŞ Pazar günü buradaki Karyatayn kentinde saldırı düzenlemişti.

Başkent Şam'ın güneyindeki Yarmuk kampında da DAEŞ varlığı sürüyor. Ülkenin güneyinde İsrail ve Ürdün sınırında da DAEŞ'le bağlantılı örgütlerin kontrol ettiği küçük bölgeler var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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