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İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı Larin'in alacağı ücret

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YENİ YILDIZI LARİN'İN ALACAĞI ÜCRET

Beşiktaş'ın renklerine bağladığı Cyle Larin'in maliyeti belli oldu. Kanadalı futbolcu senelik 1 milyon 600 bin euro kazanacak.

Tarih : 14 Ocak 2018, 14:10
Puan Ver : İşte Beşiktaş'ın Yeni Yıldızı Larin'in Alacağı Ücret(8/10)4

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar, sezon başında kulübün gündemine gelen Cyle Larin'in transferini sonunda gerçekleştirdi. ABD Major Lig ekiplerinden Orlando City'le olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'la anlaşmaya varan 22 yaşındaki futbolcu, önceki gece geç saatlerde İstanbul'a ayak bastı. Genç futbolcu, yeni takımıyla 4,5 yıllık anlaşma sağladı. Kulübün internet sitesinden, Larin'in Beşiktaş formalı ve Kartal hareketi yaptığı fotoğraflar paylaşılarak transfer resmen duyruldu.

MAAŞINI 10'A KATLADI

Siyah-Beyazlılar'ın yeni golcüsünün maaş detayları da ortaya çıktı. Larin'in, 2017-18 sezonunun ikinci yarısı için 750 bin Euro (3.4 milyon TL) alacağı bildirildi. Genç yıldız adayının, kalan 4 yıl için de senelik 1.6 milyon Euro (7.3 milyon TL) kazanacağı açıklandı. Orlando City'den geçen sezon 192 bin Dolar (719 bin TL) kazanan genç oyuncu, yeni anlaşmasıyla maaşını yaklaşık 10'a katladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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