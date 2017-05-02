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işte beşiktaş'ın yeni forveti!

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YENİ FORVETİ!

Beşiktaş bir yandan Süper Lig şampiyonluğuna kilitlenirken, bir yandan da yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdürüyor.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 11:20
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Beşiktaş bir yandan Süper Lig şampiyonluğuna kilitlenirken, bir yandan da yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdürüyor. Sezon başında Porto'dan kiralık olan alınan ve bu sezon oynadığı 33 resmi maçta 15 gol atan Aboubakar'ın bonservisini almak isteyen yönetim, Portekiz ekibinin satın alma opsiyon bedeli olan 10 milyon Euro'da indirime yanaşmaması üzerine alternatif oyuncu arayışlarına hız verdi.



1.91'LİK DEV SANTRFOR



Geçen hafta İstanbul'a gelen ve Oğuzhan, Marcelo ve Necip'in de menajeri Kees Vos'la sürpriz bir transfer görüşmesi daha yapıldı. Fenerbahçe'de kiralık olarak görev yapan Jeremain Lens'in durumunun da masaya yatırıldığı görüşmelerde üzerinde durulan bir başka isim de Jürgen Locadia oldu.



 



kaynak:sabah








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