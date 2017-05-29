Gaziantep'ten şampiyon dönen Beşiktaş, 34. haftadaki Osmanlıspor maçıyla muhteşem taraftarı önünde taç giyecek. Siyah-beyazlılarda şampiyonluk kutlamaları hazırlıkları yapılırken resmi hesaptan sürpriz bir görüntü paylaşıldı.



Kara Kartal'ın 3. yıldızlı yeni logosu Vodafone Stadı zeminine yansıtıldı. Bu görüntü Beşiktaşlı taraftarlardan büyük beğeni topladı.



VODAFONE STADYUMU 3 YILDIZLI BAYRAKLARLA DONATILDI



Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek 15. şampiyonluğuna ulaşan ve 3. yıldızı takan Beşiktaş, Vodafone Stadyumu da 3 yıldızlı bayraklarla donattı. Siyah-beyazlı taraftarların doyasıya eğlendiği sıralarda kulüp çalışanları stada bayrakları astı.











kaynak:sabah