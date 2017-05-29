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işte beşiktaş'ın yeni amblemi

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YENİ AMBLEMİ

Gaziantep'ten şampiyon dönen Beşiktaş, 34. haftadaki Osmanlıspor maçıyla muhteşem taraftarı önünde taç giyecek. Siyah-beyazlılarda şampiyonluk kutlamaları hazırlıkları yapılırken resmi hesaptan sürpriz bir görüntü paylaşıldı.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 09:33
Puan Ver : İşte Beşiktaş'ın Yeni Amblemi(10/10)7


Kara Kartal'ın 3. yıldızlı yeni logosu Vodafone Stadı zeminine yansıtıldı. Bu görüntü Beşiktaşlı taraftarlardan büyük beğeni topladı.



VODAFONE STADYUMU 3 YILDIZLI BAYRAKLARLA DONATILDI

Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek 15. şampiyonluğuna ulaşan ve 3. yıldızı takan Beşiktaş, Vodafone Stadyumu da 3 yıldızlı bayraklarla donattı. Siyah-beyazlı taraftarların doyasıya eğlendiği sıralarda kulüp çalışanları stada bayrakları astı.





 



kaynak:sabah








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