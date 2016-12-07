O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

işte beşiktaş'ın uefa avrupa ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Beşiktaş'ın son 32 turundaki muhtemel rakipleri belli olmaya başladı.

Tarih : 07 Aralık 2016, 09:49
Puan Ver : İşte Beşiktaş'ın Uefa Avrupa Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri!(10/10)9


UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu 3. sırada tamamlayan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turundan devam edecek olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli olmaya başladı.



UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları, Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla belli olacak ve siyah-beyazlı ekibin tüm muhtemel rakipleri de bu maçların ardından belli olacak. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarının en iyi dört üçüncüsünden birisi olmayı garantiledi ve kura çekimlerine seribaşı olarak katılmaya hak kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekiminde, 12 grup lideri ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takımdan en iyi 4 dereceyi elde eden ekipler seribaşı olacak. Grup ikincileri ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen diğer 4 takım ise ikinci torbada yer alacak.



Grup liderliği kesin olan takımlar (1. TORBA): Ajax, Roma, Schalke, Shakhtar Donetsk, Sparta Prag, Zenit



Garantileyenler: Anderlecht, APOEL, Athletic Bilbao, Genk, Krasnodar, Olympiakos, St-Etienne



Şampiyonlar Ligi'nden gelenler: Beşiktaş (Seribaşı), Mönchengladbach, Rostov, Ludogorets



 



kaynak:fanatik








Etiketler: İşte  Beşiktaş  In  Uefa  Avrupa  Ligi  Ndeki  Muhtemel  Rakipleri    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER