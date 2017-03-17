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işte beşiktaş'ın fransa karnesi

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN FRANSA KARNESİ

Beşiktaş, Fransız takımları ile 2 kez resmi, 4 kez de hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez mağlup dolu. 3 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Tarih : 17 Mart 2017, 16:33
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde Fransız ekibi Lyon ile eşleşti. Siyah-beyazlılar rakibiyle ilk maçta Fransa'da karşılaşacakken, rövanş maçını Vodafone Arena'da oynayacak. Beşiktaş, bugüne kadar Fransız ekipleri ile 2 resmi, 4 de hazırlık maçı oynadı.



Beşiktaş, Paris Saint Germain ile 1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele etti. Siyah-beyazlılar; İstanbul'da rakibine 3-1 mağlup ederken, deplasmanda 2-1 kaybetti. 2006-2007 sezonunda Jean Tigana yönetimindeki siyah-beyazlılar, hazırlık maçında Nancy'e 1-0 mağlup oldu. Aynı dönemde Le Mans ile de bir hazırlık maçı oynayan Beşiktaş, mücadeleden 0-0 eşitlikle ayrıldı.



 



kaynak:sabah








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