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İşte Beşiktaş'ın Bayern Münih kadrosu

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN BAYERN MÜNİH KADROSU

Beşiktaşın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda oynayacağı Bayern Münih maçı için Almanya'ya gitti. Siyah-beyazlı ekibin 22 kişilik kadrosu belli oldu.

Tarih : 19 Şubat 2018, 19:40
Puan Ver : İşte Beşiktaş'ın Bayern Münih Kadrosu(9/10)5

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'e ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KADROSU:

Tolga, Fabricio, Ersin, Vida, Necip, Pepe, Tosic, Gökhan, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Atiba, Lens, Quaresma, Babel, Talisca, Oğuzhan, Mustafa, Negredo, Love, Larin.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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