Beşiktaşın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda oynayacağı Bayern Münih maçı için Almanya'ya gitti. Siyah-beyazlı ekibin 22 kişilik kadrosu belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'e ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KADROSU:

Tolga, Fabricio, Ersin, Vida, Necip, Pepe, Tosic, Gökhan, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Atiba, Lens, Quaresma, Babel, Talisca, Oğuzhan, Mustafa, Negredo, Love, Larin.

Kaynak: haberinburada