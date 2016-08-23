Forvet transferi konusunda hedeflerini bir bir eleyen Siyah-Beyazlılar, zamanın daralması ve yüksek maliyetleri göz önünde bulundurarak Antalyaspor'lu Samuel Eto'o'yla anlaşma sağladı. Hem futbolcuyla hem de kulübüyle el sıkışan yönetimin, dünyaca ünlü yıldızı her an resmen duyurabileceği bildirildi



Transfer sezonunun bitimine kısa bir süre kala çalışmalarını bütün hızıyla sürdüren Beşiktaş, B planı olarak belirlediği Samuel Eto'o'ya zorunlu olarak dönüş yaptı.







Gündemdeki isimlerden Mario Gomez'in Wolfsburg'la anlaşması, Mario Balotelli'nin Şenol Güneş'in olumsuz raporuna takılması ve Christian Benteke'nin de Crystal Palace'a transferi sonrasında yönetim, Kamerunlu futbolcunun menaceriyle temas kurdu.







Geçen sezon Antalyaspor formasıyla çıktığı 31 Süper Lig mücadelesinde rakip fileleri 20 kez havalandırarak hâlâ formda olduğunu ispat eden 35 yaşındaki futbolcuya, yıllığı 2 milyon Euro'dan 1+1 yıllık anlaşma öneren Beşiktaşlı idarecilerin, Antalyaspor'la bonservis pazarlığına da başladığı ifade edildi.