İŞTE BERATCAN'IN KATİLİ İÇİN İSTENEN CEZA!
Kartal'da kaybolduktan sonra Tuzla'da ormanlık alanda cesedi bulunan Beratcan Karakütük'ün ölümüne ilişkin annesi Türkan Karakütük ve sevgilisi Ersin Kaşıkçı'nın yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Ersin Kaşıkçı'nın "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14 yıla kadar hapsi talep edildi.
Anne Türkan Karakütük'ün "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan yeterli ve kesin delil bulunmadığından beraatı talep edildi.
Mahkeme kararını açıklamak için 15 dakika ara verdi.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar