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işte beratcan'ın katili için istenen ceza!

İŞTE BERATCAN'IN KATİLİ İÇİN İSTENEN CEZA!

Kartal'da kaybolduktan sonra Tuzla'da ormanlık alanda cesedi bulunan Beratcan Karakütük'ün ölümüne ilişkin annesi Türkan Karakütük ve sevgilisi Ersin Kaşıkçı'nın yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Tarih : 18 Nisan 2017, 13:36
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Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Ersin Kaşıkçı'nın "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14 yıla kadar hapsi talep edildi.




Anne Türkan Karakütük'ün "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan yeterli ve kesin delil bulunmadığından beraatı talep edildi.




Mahkeme kararını açıklamak için 15 dakika ara verdi.                     



 



kaynak:habertürk











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