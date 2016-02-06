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işte benim stilim'in birincisi gizem özdilli !

İŞTE BENİM STİLİM'İN BİRİNCİSİ GİZEM ÖZDİLLİ !

İşte Benim Stilim 2016 Ünlüler yarışmasının birincisi Gizem Özdilli oldu ve 100 bin liralık ödülü kazandı. Türkiye'nin en stil kadını ünvanını kazanan ünlü isim Gizem Özdilli hakkında merak edilenleri bu haberimizde topladık.

Tarih : 06 Şubat 2016, 10:12
Puan Ver : İşte Benim Stilim'in Birincisi Gizem Özdilli !(8/10)7


GİZEM ÖZDİLLİ KİMDİR?



13 Ağustos 1972 senesinde dünyaya gelen Gizem Özdilli; liseyi bitirdikten sonra mankenlik kariyerine başlamıştır. Ankara'da ve İstanbul'da mankenlik yapan Gizem Özdilli bir dönem şarkıcılık yapmaya başladı ve Adrenalin isimli bir müzik grubu içerisinde yer aldı.





2006 yılında Kam adı altında yeni bir albüm çıkaran Gizem Özdilli daha sonra müziği bıraktı ve 2012 yılında Gizem'in mutfak aşkı isimli bir Kitap çıkardı.



1999 senesinde Gece Şahinleri isimli filmde Nazlı karakterine hayat verdi. 1993 senesinde Solan Gül isimli televizyon dizisinde yer aldı ve aynı sene Danimarkalı Gelin isimli dizide yer aldı.



Yaşı: 43

Kilosu: 57

Boyu: 1,70








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