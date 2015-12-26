İŞTE BENİM STİLİM ALL STAR FİNALİNDE BİRİNCİ KİM OLDU?
TV8 ekranlarının en sevilen moda programı İşte Benim Stilim All Star'da dün akşam final heyecanı yaşandı. İşte Benim Stilim All Star'da finalistler son defa kıyafetlerini giydiler ve jüri karşısına çıktılar. Peki İşte Benim Stilim All Star finalinde birinci kim oldu?
Haftalardır süren maratonda stillerini yarıştıran İşte Benim Stilim All star Yarışmacıları arasından sadece bir tanesi şampiyon oldu. Türkiye'nin en stil kadını ünvanını kazanan isim Ayşenur Balcı oldu.Daha önce birinciye 150 bin lira verileceği açıklanmıştı. Final canlı yayınında bu değişti. Yarışmacılara ikinciye 150 bin liranın 50 bin lirasının verilmesini ister misiniz diye soruldu. Tüm yarışmacılar onaylayınca birinci olan Ayşenur Balcı 100 bin lira ikinci olan Nihal Candan ise 50 bin lira para ödülü aldı.
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