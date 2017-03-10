İŞTE BBP'NİN REFERANDUM KARARI!
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 16 Nisan'daki referandumda 'evet' diyeceklerini açıkladı. Destici açıklamasında "Partimiz hükümet değişikliği sisteminin dışında kalmama kararı almıştır, 'Evet' kararı vermiştir" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 16 Nisan'daki referandumda 'evet' diyeceklerini açıkladı. Destici açıklamasında "Partimiz hükümet değişikliği sisteminin dışında kalmama kararı almıştır, 'Evet' kararı vermiştir" dedi.
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