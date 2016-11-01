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işte bayhan'ın hanife kararı

İŞTE BAYHAN'IN HANİFE KARARI

Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan “Zuhal Topal'la” programında duygusal anlar yaşandı. "Düşünmek istiyorum" diyen 'Popstar' Bayhan, müzmin gelin adayı ile ilgili kararını verdi.

Tarih : 01 Kasım 2016, 12:05
Puan Ver : İşte Bayhan'ın Hanife Kararı(7/10)4


Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan “Zuhal Topal'la” programında duygusal anlar yaşandı. "Düşünmek istiyorum" diyen 'Popstar' Bayhan, müzmin gelin adayı ile ilgili kararını verdi.



Gelin adayı Hanife ile talibi Bayhan arasında geçtiğimiz günlerde gergin anlar yaşanmıştı. Eski talibi ile görüşen Hanife'ye kızan Bayhan, düşünmek istediğini söylemişti. Gelin adayı Hanife ise onun gönlünü almak için milyonlar önünde özür dilemişti.








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