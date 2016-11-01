İŞTE BAYHAN'IN HANİFE KARARI
Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan “Zuhal Topal'la” programında duygusal anlar yaşandı. "Düşünmek istiyorum" diyen 'Popstar' Bayhan, müzmin gelin adayı ile ilgili kararını verdi.
Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan “Zuhal Topal'la” programında duygusal anlar yaşandı. "Düşünmek istiyorum" diyen 'Popstar' Bayhan, müzmin gelin adayı ile ilgili kararını verdi.
Gelin adayı Hanife ile talibi Bayhan arasında geçtiğimiz günlerde gergin anlar yaşanmıştı. Eski talibi ile görüşen Hanife'ye kızan Bayhan, düşünmek istediğini söylemişti. Gelin adayı Hanife ise onun gönlünü almak için milyonlar önünde özür dilemişti.
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