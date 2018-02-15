Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği basın toplantısında, YPG yanlısı muhabirin Afrin'de katliam olduğunu söyleyerek sahte fotoğrafları göstermesi Başbakan Yıldırım'ın çok sert tepkisine neden oldu.

"PROPAGANDA YAPMA, O FOTOĞRAFLAR SAHTE"

Başbakan, 'Propaganda yapma. O elindeki fotoğraflar sahte. Gerçeği görmek istiyorsan Afrin'e gel" diyerek küstah gazeteciye haddini bildirdi.

"NE YAPTIĞIMIZI BÜTÜN DÜNYA BİLİYOR"

Başbakan Yıldırım: "Mülteci konusu tek başına bizim sorunumuz değil, bizim ürettiğimiz bir sorun da değil. Bu sorunların hiçbirini başlatan da biz değiliz. Biz sadece sonuçlarına katlanıyoruz. Suriye'deki savaşı biz başlatmadık. Oradaki mülteci akını biz başlatmadık ama orada canını kurtarmaya çalışan 3,5 milyon insanı biz bağrımıza bastık, ekmeğimizi paylaştık. Bize yalan yanlış resim gösteren arkadaş bu gerçeği görsün. Ne yaptığımızı bütün dünya biliyor. Dolayısıyla alnımız ak. Yaptığımız işi biliyoruz." dedi.

Kaynak: haberinburada