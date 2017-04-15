İŞTE BAŞ AĞRISINA SEBEP OLAN YİYECEKLER!
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Kamil Kadir Topalkara; dönem dönem herkesin sorunu olabilen baş ağrılarının nedenlerini, tedavi yollarını ve korunma yollarını anlattı
Küçükten büyüğe, gençten yaşlıya herkesin zaman zaman baş ağrısı şikayeti olur.
Düzenli yaşam, beslenme, uyku, aerobik egzersiz, masaj, yoga, kafein, omega-3, B2 vitamini ve magnezyum baş ağrılarına iyi gelir.
Doğum kontrol hapları, eski kaşar, işlenmiş şarküteri ve narenciye ürünleri ise migreni tetikler.
kaynak:sabah
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