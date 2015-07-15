

Barcelona'nın 4 başkan adayı, Camp Nou'da yapılan tanıtım törenlerinde Arda Turan'la ilgili açıklamalarda bulundular. Gelen bir soru üzerine başkan adayları Benedito, Freixa, Bartomeu ve Laporta, Arda Turan'ın geri gönderme maddesinden yararlanmayarak kalmasından yana olduklarını belirterek, bir başka kulübe kiralık olarak gönderilmesini de desteklemediklerini açıkladılar.







KİRALIK ALTERNATİFİ İÇİ NE DEDİLER?



Hararetli atışmaların yaşandığı programın sunucusu "Başkan seçilmeniz halinde Arda Turan konusunda nasıl bir karar alacaksınız" sorusuna cevap verdiler. Başkan adayların tümü bu soruya "Arda kaliteli bir futbolcu ve takıma katkısı büyük olacaktır. Satılmasına karşıyız ve geri gönderilme maddesini kullanmayacağız" açıklaması yaptılar. Başkan adayları ayrıca Arda'nın bir başka takıma kiralık olarak verilmesini de istemediklerini belirttiler.







"41 DEĞİL 34 MİLYON EURO"



Arda'nın transferini gerçekleştiren başkan adaylarından Bartomeu Arda transferinde ödenen miktara açıklık getirerek bonservis bedeli olarak Madrid kulübüne 41 milyon değil 34 milyon euro ödeme yaptıklarını söyledi. Arda'nın tamamen teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer edildiklerini hatırlatan Bartomeu bu yıldız futbolcuya herkesin sahip çıkmasını istedi.