

Bir döneme damga vuran ünlü isim Banu Alkan Renkli Sayfalar'a katıldı.







Program sunucuların ısranına dayanamayan 58 yaşındaki Banu Alkan, bir sevgilisi olduğunu itiraf etti. Alkan,Amerika'da aşk yaşadığı 31 yaşındaki sevgilisinin fotoğrafını canlı yayında gösterdi! Banu Alkan'ın sevgilisinin öğrenci olduğunu ifade eden sunucu fotoğrafın kendisinde olduığunu ancak Banu Alkan'ın göstereceğini söyledi.







kaynak:milliyet