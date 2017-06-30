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işte bankaların faiz yarışının sonucu

İŞTE BANKALARIN FAİZ YARIŞININ SONUCU

Bankaların üretim ve istihdamı engelleyen faiz yarışı ilk çeyrekte karlarının yüzde 65 büyümesini sağladı.

Tarih : 30 Haziran 2017, 09:50
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Oysa BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün aynı dönemde aktif büyüklüğü yüzde 4,9, krediler yüzde 5,5 ve menkul değerleri ise yüzde 4,1 arttı.



Faiz yarışı sayesinde bankaların karları da çok yüksek rakamlarla arttı. Bu yılın ilk çeyreğinde bankacılık sektörünün net karı yüzde 65 yükseldi. Geçen yılın ilk üç ayında 8 milyar 191 milyon lira kar eden sektör, bu yılın aynı döneminde 13 milyar 517 milyon lira kar elde etti. Hiçbir ülkede olmayan ve Türkiye'de de çok az sektörde rastlanabilen bu yüksek karlar, bankaların faiz yarışının sonucu olarak dikkat çekiyor.



 



kaynak:haber7








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